Полицейским пришлось отстреливаться от напавших на них пьяных россиян

СК возбудил дело из-за нападения троих жителей Кубани на полицейских

В Краснодарском крае трое пьяных жителей города Горячий Ключ напали на полицейских, в результате силовикам пришлось отстреливаться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, 14 ноября компания пьяных мужчин нарушала общественный порядок на улице Ленина. Утихомирить их приехал экипаж патрульно-постовой службы, однако в ответ на требования силовиков прекратить противоправное поведение нарушители напали на них. Они избили полицейских, один из них вынул табельное оружие и выстрелил в напавшего. В результате потасовки в больницу уехали раненый хулиган и побитый полицейский.

В отношении троих кубанцев возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

8 ноября сообщалось, что Верховный суд Татарстана отправил на принудительное лечение 25-летнего местного жителя, напавшего с ножом на сотрудников полиции.