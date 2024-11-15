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11:20, 15 ноября 2024Силовые структуры

Полицейским пришлось отстреливаться от напавших на них пьяных россиян

СК возбудил дело из-за нападения троих жителей Кубани на полицейских
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае трое пьяных жителей города Горячий Ключ напали на полицейских, в результате силовикам пришлось отстреливаться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, 14 ноября компания пьяных мужчин нарушала общественный порядок на улице Ленина. Утихомирить их приехал экипаж патрульно-постовой службы, однако в ответ на требования силовиков прекратить противоправное поведение нарушители напали на них. Они избили полицейских, один из них вынул табельное оружие и выстрелил в напавшего. В результате потасовки в больницу уехали раненый хулиган и побитый полицейский.

В отношении троих кубанцев возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

8 ноября сообщалось, что Верховный суд Татарстана отправил на принудительное лечение 25-летнего местного жителя, напавшего с ножом на сотрудников полиции.

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