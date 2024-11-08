Напавшего на полицейских с ножом россиянина признали невменяемым и увезли в психбольницу

В Татарстане суд отправил на лечение мужчину, напавшего с ножом на полицейских

Верховный суд Татарстана отправил на принудительное лечение 25-летнего местного жителя, напавшего с ножом на сотрудников полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине инкриминировали преступление по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. С согласия гособвинителя он помещен в психбольницу под интенсивное наблюдение.

Суд установил, что 1 февраля в Нижнекамске рядом с жилым домом на улице Юности местный житель с ножом напал на полицейских и нанес им множественные ранения. В момент совершения преступления мужчина был в состоянии невменяемости.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил Али Расулова к 17 годам лишения свободы за нападение с ножом в июне 2023 года на депутата из ХМАО Александром Колодичем. От полученных ранений парламентарий не выжил.