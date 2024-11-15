Появилось видео с моментом атаки БПЛА на многоквартирный дом в российском городе

Появились кадры атаки БПЛА на многоквартирный жилой дом в Шебекино

Появилось видео с моментом атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой многоквартирный дом в Шебекино. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

На кадрах, снятых очевидцем, видно подлетающий к дому беспилотник. Также можно услышать громкое жужжание моторов. После того, как дрон подлетает к зданию, раздается громкий взрыв.

Об атаке жилого дома стало известно ранее 15 ноября. По предварительным данным, в здание врезались сразу два дрона.

Официального подтверждения информации, а также данных о пострадавших и разрушениях, пока нет.