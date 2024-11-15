Стало известно об атаке БПЛА на жилой дом в российском регионе

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали жилой дом в Шебекино Белгородской области. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале «Белгород №1».
По предварительным данным, в здание врезались сразу два дрона. Официально эту информацию не комментировали.
На опубликованных в канале кадрах видно, что из-за удара фасад дома получил повреждения, в нескольких квартирах выбило окна.
О пострадавших в результате атаки БПЛА ничего не сообщается.
Ранее, в четверг, 14 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рейсовый автобус и жилой район в Шебекино. Пострадал один человек.