Предложенному Трампом кандидату на пост шефа Пентагона припомнили конфуз с топором

Daily Express: кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет попал топором в музыканта

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост шефа Пентагона Пит Хегсет в 2015 году попал топором в музыканта. О его конфузе напомнило издание Daily Express.

«Новый глава Пентагона случайно ударил барабанщика Джеффа Проспери, участвуя в соревновании по метанию топора на шоу Fox and Friends в 2015 году», — говорится в публикации.

Хегсет метнул топор, но вместо мишени попал древком в руку музыканта. Таблоид пишет, что музыкант не получил сильного ранения, но спустя три года подал в суд на Fox, утверждая, что был травмирован. Телекомпания назвала этот иск удивительным. В материале отмечается, что этот спор удалось урегулировать.

Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. По словам республиканца, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте». Отмечается, что ведущий служил в армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, Афганистане и Ираке.