Продюсеры призывали Деми Мур похудеть ради съемок в кино

Деми Мур призналась, что пережила мучения из-за просьб продюсеров похудеть

Американская актриса и бывшая фотомодель Деми Мур рассказала о просьбах продюсеров похудеть ради съемок в кино. Соответствующее интервью публикует издание Elle.

Звезда «Субстанции» призналась, что много раз прибегала к изменениям во внешности из-за критики со стороны съемочной команды. «В молодости я пережила много мучений. Идеальный пример — это, когда меня несколько раз призывали похудеть. Продюсер отвел меня в сторону — и это было очень неловко и унизительно. Это перенесло меня в место таких пыток и жестокости по отношению к себе», — поделилась она своими воспоминаниями.

По ее словам, в тот период у нее развилось расстройство пищевого поведения. Кроме того, она постоянно подвергала свое тело интенсивным физическим нагрузкам.

В сентябре Деми Мур раскрыла страшную правду о похудении после родов.