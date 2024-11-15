Работающие в военкомате россияне зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО

МВД вскрыло в военкомате Петербурга схему отправки на СВО «мертвых душ»

В Санкт-Петербурге экономическая полиция вскрыла в местном военкомате криминальную схему хищения денежных средств путем отправки на специальную военную операцию (СВО) «мертвых душ». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Оперативники МВД вместе с сотрудниками Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы. Криминальную схему разработали супруги, работающие в военкомате. По данным полиции, 51-летний помощник военного комиссара с 38-летней супругой подыскивали граждан, которых фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Они от имени «мертвых душ» заключали несуществующие контракты с Минобороны России о прохождении военной службы в зоне СВО.

Полагающиеся контрактникам ежемесячные выплаты в 50 тысяч рублей и единовременную выплату в 500 тысяч рублей участники криминальной схемы присваивали.

Оперативники установили пока двух фиктивных работников, за которых подозреваемые получили более одного миллиона рублей, но силовики уверены, что их значительно больше.

В квартирах и на рабочих местах фигурантов дела проведены обыски. В МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны силовики, которые пришли в квартиру подозреваемых. У них изъяты трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.