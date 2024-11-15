Сотрудницу военкомата арестовали за махинации с «мертвыми душами» для СВО

Суд Петербурга арестовал Сергееву за махинации с «мертвыми душами» для СВО

Работающие в военкомате россияне зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО

Начало событий в новости Работающие в военкомате россияне зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО

Приморский районный суд Петербурга арестовал фигурантку уголовного дела о махинациях с «мертвыми душами», якобы заключившими контракт с Минобороны России на службу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 января избрана сотруднице военкомата Анастасии Сергеевой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве.

Из материалов дела следует, что она фиктивно оформилась через знакомую сотрудницу отдела кадров подсобным рабочим в «Россети Ленэнерго», якобы подписала контракт с военным ведомством и получила материальную выплату, полагающуюся участникам СВО, в сумме 750 тысяч рублей.

Сергеева возражала против ареста, сообщив о наличии у нее малолетнего ребенка. Ее адвокат указал, что она возместила ущерб и готова сотрудничать со следствием, однако суд отправил женщину в СИЗО.

Ранее 15 ноября МВД сообщило о раскрытой в военкомате Петербурга криминальной схеме хищения денежных средств с использованием «мертвых душ». Задержаны 51-летний помощник военного комиссара с 38-летней супругой.