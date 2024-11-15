Помощника военкома арестовали по делу о «мертвых душах» для СВО

В Петербурге суд арестовал помощника военкома по делу о мертвых душах для СВО

Сотрудницу военкомата арестовали за махинации с «мертвыми душами» для СВО

Начало событий в новости Сотрудницу военкомата арестовали за махинации с «мертвыми душами» для СВО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал помощника военкома Юрия Сергеева, обвиняемого в мошенничестве с «мертвыми душами», якобы заключившими контракт с Минобороны России на прохождение службы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сергеев отправлен в СИЗО до 11 января, как и его супруга Анастасия. Им вменяется два эпизода мошенничества, причинившего ущерб в размере, превышающем 1 миллион рублей.

Сергеев возражал против ареста, заявив о своей невиновности. Также он указал, что проходил службу на СВО, ранее служил в рядах сухопутных войск и не намерен скрываться от следствия. Однако суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.

Из материалов дела следует, что супруги фиктивно оформляли через знакомую сотрудницу отдела кадров компании «Россети Ленэнерго» работников, которые затем якобы подписывали контракт с военным ведомством и получали материальную выплату, полагающуюся участникам СВО.

Ранее 15 ноября МВД сообщило о раскрытой в военкомате Петербурга криминальной схеме хищения денежных средств с использованием «мертвых душ». Задержаны 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя супруга.