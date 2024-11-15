Отправлявший на СВО «мертвые души» помощник военкома пытался скрыться в больнице

Помощник военкома по делу о «мертвых душах» на СВО пытался скрыться в больнице

Начало событий в новости Помощника военкома арестовали по делу о «мертвых душах» для СВО

Помощник военкома из Санкт-Петербурга Юрий Сергеев, проходящий по уголовному делу о мошенничестве с «мертвыми душами», якобы заключившими контракт с Минобороны России на прохождение службы в зоне специальной военной операции (СВО), пытался скрыться от следствия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На слушаниях по избранию мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу следователь рассказал о его попытке уйти от ответственности. Сергеев, узнав о проведении в отношении него оперативных мероприятий, уехал из Петербурга. Он хотел спрятаться в Сергиево-Посадской больнице в Московской области, имитировав наличие у него острых болей. Однако Сергеев был задержан и доставлен в суд.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил его в СИЗО до 11 января, как и его супругу Анастасию. Им вменяются два эпизода мошенничества, причинившего ущерб в размере, превышающем один миллион рублей.

Из материалов дела следует, что они фиктивно оформляли через знакомую сотрудницу отдела кадров компании «Россети Ленэнерго» работников, которые затем якобы подписывали контракт с военным ведомством, и получали материальную выплату, полагающуюся участникам СВО.

Ранее 15 ноября МВД сообщило о раскрытии схемы хищения денежных средств с использованием «мертвых душ» в военкомате Петербурга.