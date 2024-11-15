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16:50, 15 ноября 2024Силовые структуры

Отправлявший на СВО «мертвые души» помощник военкома пытался скрыться в больнице

Помощник военкома по делу о «мертвых душах» на СВО пытался скрыться в больнице
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Помощника военкома арестовали по делу о «мертвых душах» для СВО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Помощник военкома из Санкт-Петербурга Юрий Сергеев, проходящий по уголовному делу о мошенничестве с «мертвыми душами», якобы заключившими контракт с Минобороны России на прохождение службы в зоне специальной военной операции (СВО), пытался скрыться от следствия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На слушаниях по избранию мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу следователь рассказал о его попытке уйти от ответственности. Сергеев, узнав о проведении в отношении него оперативных мероприятий, уехал из Петербурга. Он хотел спрятаться в Сергиево-Посадской больнице в Московской области, имитировав наличие у него острых болей. Однако Сергеев был задержан и доставлен в суд.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил его в СИЗО до 11 января, как и его супругу Анастасию. Им вменяются два эпизода мошенничества, причинившего ущерб в размере, превышающем один миллион рублей.

Из материалов дела следует, что они фиктивно оформляли через знакомую сотрудницу отдела кадров компании «Россети Ленэнерго» работников, которые затем якобы подписывали контракт с военным ведомством, и получали материальную выплату, полагающуюся участникам СВО.

Ранее 15 ноября МВД сообщило о раскрытии схемы хищения денежных средств с использованием «мертвых душ» в военкомате Петербурга.

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