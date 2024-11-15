Россиян предупредили о двукратном росте опасных явлений

Росгидромет: число опасных погодных явлений в России выросло в два раза

Число опасных погодных явлений, которые наносят ущерб жителям и экономике России, выросло вдвое. Об этом предупредил граждан глава Росгидромета, заместитель главы российской делегации на форуме Игорь Шумаков на климатическом саммите ООН (COP29) в Баку, его слова приводит NEWS.ru.

«Если еще пять лет назад таких явлений за год мы насчитывали до 500, то в прошлом году их уже больше тысячи», — рассказал глава ведомства.

Шумаков подчеркнул, что Росгидромет старается работать лучше даже в условиях санкций. Российским специалистам уже удалось разработать собственные сервисы и способы прогнозирования опасных природных явлений. Эксперт отметил, что в 2024 году удалось предсказать все катаклизмы, которые могли повлиять на жизнь и здоровье людей, а также экономику страны.

Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва предупредил человечество о беспрецедентной засухе. По словам правителя, глобальная проблема затронула все аспекты жизни, а справиться с ней удастся лишь совместными усилиями всех стран.