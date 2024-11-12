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18:36, 12 ноября 2024Экономика

Человечество предупредили о беспрецедентной засухе

Президент Зимбабве Мнангагва предупредил мир о самой серьезной засухе в истории
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Эммерсон Мнангагва

Эммерсон Мнангагва. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Сегодня мир сталкивается с одной из самых серьезных засух в истории. О беспрецедентном масштабе глобальной проблемы предупредил человечество президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время выступления на климатическом саммите ООН (COP29) в Баку, его слова передает NEWS.ru.

По словам главы африканского государства, сильнейшая засуха затронула все аспекты жизни. «Мое правительство объявило чрезвычайное положение из-за стихийного бедствия в ряде регионов. Под угрозой также находится производство электроэнергии из возобновляемых источников», — заявил Мнангагва.

Для активных действий по борьбе с изменением климата нужно выделять огромные средства, что делает такие страны, как Зимбабве, наиболее уязвимыми перед этой проблемой, подчеркнул президент. Несмотря на это, государство реализует планы и мобилизует ресурсы для противостояния глобальному потеплению. Мнангагва призвал лидеров других стран мира принять решительные меры, чтобы оставить наследие устойчивости и общего процветания для всех жителей Земли.

Ранее ученые предупредили, что 2024 год станет самым жарким в истории, а также впервые превысит цели Парижского соглашения по темпам роста глобального потепления.

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