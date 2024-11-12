Человечество предупредили о беспрецедентной засухе

Президент Зимбабве Мнангагва предупредил мир о самой серьезной засухе в истории

Сегодня мир сталкивается с одной из самых серьезных засух в истории. О беспрецедентном масштабе глобальной проблемы предупредил человечество президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время выступления на климатическом саммите ООН (COP29) в Баку, его слова передает NEWS.ru.

По словам главы африканского государства, сильнейшая засуха затронула все аспекты жизни. «Мое правительство объявило чрезвычайное положение из-за стихийного бедствия в ряде регионов. Под угрозой также находится производство электроэнергии из возобновляемых источников», — заявил Мнангагва.

Для активных действий по борьбе с изменением климата нужно выделять огромные средства, что делает такие страны, как Зимбабве, наиболее уязвимыми перед этой проблемой, подчеркнул президент. Несмотря на это, государство реализует планы и мобилизует ресурсы для противостояния глобальному потеплению. Мнангагва призвал лидеров других стран мира принять решительные меры, чтобы оставить наследие устойчивости и общего процветания для всех жителей Земли.

Ранее ученые предупредили, что 2024 год станет самым жарким в истории, а также впервые превысит цели Парижского соглашения по темпам роста глобального потепления.