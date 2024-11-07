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13:14, 7 ноября 2024Экономика

Текущий год станет самым жарким в истории

Copernicus: 2024 год станет самым жарким в истории
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Текущий год станет самым жарким в истории, а также впервые превысит цели Парижского соглашения по темпам роста глобального потепления. Об этом сообщили эксперты Copernicus Climate Change, передает агентство Bloomberg.

По предварительным оценкам, глобальная температура в 2024 году окажется более чем на 1,55 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предполагает удержание изменения климата в рамках двух, а в идеале — 1,5 градуса выше уровня до начала промышленной революции.

Ученые считают, что при потеплении более чем на два градуса Цельсия человечество перейдет черту, за которой последует неминуемая климатическая катастрофа. На Земле значительно участятся сильные наводнения, засухи и штормы.

Потепление не выше, чем на 1,5 градуса является целевым показателем в долгосрочной перспективе. Переговорщики по климату считают, что в будущем температуру можно снизить даже в случае превышения планки. Однако исследования показывают, что более длительное повышение глобальной температуры — вопрос времени.

Ранее экоактивисты из движения Just Stop Oil облили оранжевой краской здание посольства США в Лондоне после победы Дональда Трампа в президентской гонке. Они заявили, что выбор республиканца в качестве нового президента приблизил мир к климатической катастрофе.

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