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18:09, 15 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин забил знакомого насмерть и скинул его с обрыва

В Хакасии задержан мужчина, пробивший голову знакомому и скинувший его с обрыва
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Хакасии задержан 27-летний мужчина, который насмерть забил 41-летнего знакомого и скинул его с обрыва. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По словам источника «РЕН ТВ», фигурант уже частично признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным канала, преступление было совершено 14 ноября в селе Белый Яр. Тогда задержанный напал на пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения. Он пробил мужчине голову, затем вывел его за ограду и столкнул с обрыва. От полученных травм потерпевший не выжил.

Ранее сообщалось, что суд приговорил почти к десяти годам лишения свободы жителя Ульяновска, который битой забил знакомого до смерти полгода назад.

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