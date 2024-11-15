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18:15, 15 ноября 2024Путешествия

Россиянина нашли без признаков жизни у бассейна в отеле Таиланда

The Phuket News: россиянина нашли без признаков жизни у бассейна в отеле Пхукета
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Patong Police

Российского туриста нашли без признаков жизни в отеле Таиланда. Подробности сообщило издание The Phuket News.

Охранник одной из гостиниц района Патонг на курорте Пхукет обнаружил тело рано утром 14 ноября во время патрулирования. Мужчина в черной футболке и шортах лежал на террасе у бассейна, он не дышал.

Персонал отеля сообщил полиции, что накануне вечером 37-летнего россиянина видели в баре на 24-м этаже. Позже служащие услышали громкий звук, но не придали ему значение.

Причиной произошедшего стало падение с высоты. Правоохранители связались с властями, чтобы уведомить посольство и родственников мужчины.

Ранее на Пхукете постоялица другого отеля выпала с пятого этажа. Она получила серьезную травму ноги, но выжила.

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