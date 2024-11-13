Женщина выпала с пятого этажа отеля в Таиланде и выжила

The Phuket News: женщина выпала с пятого этажа отеля в Таиланде и выжила

В Таиланде женщина выжила после падения с пятого этажа отеля. Подробности сообщил портал The Phuket News.

Вечером 12 ноября 35-летняя постоялица находилась одна в номере гостиницы на курорте Пхукет. По неизвестной причине она выпала из окна.

Пострадавшая получила серьезную травму ноги, но была в сознании, когда на место прибыла полиция. Спасатели оказали ей экстренную помощь, а затем доставили в больницу района Патонг.

Правоохранителям предстоит выяснить причину падения гостьи отеля, начато расследование.

В начале ноября туристка отправилась к Ниагарскому водопаду в США и пропала без вести. Очевидцы сообщили, что она вошла в реку недалеко от обрыва.

