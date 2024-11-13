Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:08, 13 ноября 2024Путешествия

Женщина выпала с пятого этажа отеля в Таиланде и выжила

The Phuket News: женщина выпала с пятого этажа отеля в Таиланде и выжила
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jason Reed / Reuters

В Таиланде женщина выжила после падения с пятого этажа отеля. Подробности сообщил портал The Phuket News.

Вечером 12 ноября 35-летняя постоялица находилась одна в номере гостиницы на курорте Пхукет. По неизвестной причине она выпала из окна.

Пострадавшая получила серьезную травму ноги, но была в сознании, когда на место прибыла полиция. Спасатели оказали ей экстренную помощь, а затем доставили в больницу района Патонг.

Правоохранителям предстоит выяснить причину падения гостьи отеля, начато расследование.

В начале ноября туристка отправилась к Ниагарскому водопаду в США и пропала без вести. Очевидцы сообщили, что она вошла в реку недалеко от обрыва.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине девять поварих батальона «Азов». Они попали в плен в Мариуполе весной 2022 года

      Минэкономики сообщило об ускорении роста цен

      Появилось видео с места столкновения двух грузовиков на российской трассе

      47-летняя Джессика Честейн снялась в прозрачном платье для журнала

      В Минобороны Украины заявили о необходимости продолжать мобилизацию в 2025 году

      Популярный российский комик раскрыл отношение жены к его шуткам о ней

      Бой лосей в России попал на видео

      Лавров обвинил Запад в игнорировании причин украинского конфликта

      Раскрыта тайна древней битвы

      Москвичей захотели оставить без «Травы и бошек»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше