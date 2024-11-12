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16:05, 12 ноября 2024Путешествия

Женщина отправилась к популярному у туристов водопаду и пропала без вести

New York Post: женщина отправилась к Ниагарскому водопаду и пропала без вести
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Женщина пропала без вести на Ниагарском водопаде в США. Подробности передает портал New York Post.

Неизвестная отправилась к популярной у туристов достопримечательности 6 ноября. Днем несколько свидетелей видели ее на острове чуть выше по течению от Подковы — самого большого из трех водопадов, составляющих Ниагарский.

Отмечается, что женщина вошла в воду. Полиция немедленно начала поиски с помощью беспилотников. Кроме того, спасатели осматривают ущелья и смотровые площадки.

В ноябре в Таиланде турист не выжил во время восхождения на водопад На Муанг. Он поскользнулся и застрял между деревьями и камнями.

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