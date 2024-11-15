Россиянина осудили на 20 лет за повторное растление малолетней

В Волгоградской области мужчина получил 20 лет за растление малолетней

В Волгоградской области суд приговорил мужчину к 20 годам колонии за повторное растление малолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Он признан виновным по статьям 314.1 («Самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора») и 132 («Насильственные действия сексуального характера совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, в 2021 году 44-летний мужчина освободился из мест лишения свободы за аналогичное преступление. После этого он должен был встать на учет в Волгоградской области, так как ему установлен административный надзор сроком на восемь лет. Но так и не сделал этого. Проживал в Республике Мордовия по разным адресам. В октябре 2023 года он снова совершил преступление по растлению малолетней.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 15-летний срок за насилие над малолетней дочерью и ее подругой.