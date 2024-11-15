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17:45, 15 ноября 2024Ценности

В России начали продавать сумку с надписью «агент Кремля» за 90 тысяч рублей

Российский дизайнер Джозефинна начала продавать сумку с надписью «агент Кремля»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: djoz.ru

Российский дизайнер Джозефинна начала продавать сумку с надписью «агент Кремля». Соответствующий товар появился на официальном сайте модельера.

Изделие, выполненное из черного бархатного материала, имеет жесткий каркас и магнитный замок. Надпись вышита вручную красным сияющим бисером. Кроме того, на задней стороне сумки присутствует изображение Кремля, изготовленное также из бисера. Стоимость аксессуара составляет 90 тысяч рублей.

Джозефинна увлекается вышивкой с двух лет. Данному ремеслу ее обучили в семье — бабушка, мать и тетя также любили вышивать и вязать. Самая известная работа девушки — сумка на курьих ножках.

В мае прошлого года дизайнеры из разных регионов России, которые приняли участие в маркетах Московской недели моды, рассказали о развитии модной индустрии в глубинке.

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