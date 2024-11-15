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12:37, 15 ноября 2024Силовые структуры

Российский военный с ножом напал на полицейского в госпитале и укусил его

В госпитале Томска военный с ножом напал на полицейского и укусил его
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Сергея Чебыкина, напавшего с ножом на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, осужденный лежал в палате военного госпиталя. Он не хотел подчиняться требованиям сотрудника военной полиции, поэтому ударил его лезвием туристического ножа по кисти. Кроме того, во время задержания Чебыкин укусил правоохранителя за предплечье.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в Москве суд приговорил 32-летнего ветерана специальной военной операции Дениса Калманова к восьми годам лишения свободы за нападение с ножом на собутыльника.

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