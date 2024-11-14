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13:59, 14 ноября 2024Силовые структуры

Ветеран СВО с ножом напал на собутыльника и получил восемь лет колонии

В Москве ветеран СВО получил 8 лет колонии за нападение с ножом на собутыльника
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил 32-летнего ветерана специальной военной операции (СВО) Дениса Калманова к восьми годам лишения свободы за нападение с ножом на собутыльника. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Во время заседания суда Калманов вину признал и заявил, что его провоцировали и оскорбляли.

По данным канала, ЧП произошло ночью у бара, расположенного на улице Ощепкова. Фигурант присоединился к компании мужчин и стал рассказывать о военной службе. Спустя некоторое время он предложил одному из новых знакомых отправиться в зону СВО и пообещал помочь с заключением контракта с Минобороны. Мужчина отказался и сказал, что и сам может с этим справиться. После этого Калманов вывел пострадавшего на улицу и между ними завязалась драка. Их разняли, но осужденный достал нож и снова напал на потерпевшего. Спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики задержали 32-летнего участника СВО с наркотиками.

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