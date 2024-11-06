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09:18, 6 ноября 2024Силовые структуры

Участник СВО с шестью судимостями попался с наркотиками на Урале

Ura.ru: в Екатеринбурге участник СВО попался с наркотиками
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Екатеринбурге силовики задержали 32-летнего участника специальной военной операции (СВО) с наркотиками. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, мужчина, служивший в зоне боевых действий оператором противотанкового ракетного комплекса, попался вечером 3 ноября в районе Семи Ключей после того, как забрал закладку с наркотическим веществом из тайника. В отношении него военный следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону возбудил уголовное дело.

У задержанного шесть судимостей, последнюю из которых он погасил в августе 2022 года.

5 ноября сообщалось, что в Хабаровске полицейские задержали афериста, обманувшего бойца СВО. Мошенник в форме военного обещал потерпевшему продлить отпуск после ранения и взял у него 700 тысяч рублей.

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