Участник СВО с шестью судимостями попался с наркотиками на Урале

Ura.ru: в Екатеринбурге участник СВО попался с наркотиками

В Екатеринбурге силовики задержали 32-летнего участника специальной военной операции (СВО) с наркотиками. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, мужчина, служивший в зоне боевых действий оператором противотанкового ракетного комплекса, попался вечером 3 ноября в районе Семи Ключей после того, как забрал закладку с наркотическим веществом из тайника. В отношении него военный следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону возбудил уголовное дело.

У задержанного шесть судимостей, последнюю из которых он погасил в августе 2022 года.

5 ноября сообщалось, что в Хабаровске полицейские задержали афериста, обманувшего бойца СВО. Мошенник в форме военного обещал потерпевшему продлить отпуск после ранения и взял у него 700 тысяч рублей.