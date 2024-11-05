Обещавший бойцу СВО продлить отпуск аферист обманул

МВД задержало в Хабаровске афериста за хищение у бойца СВО денег за ранение

В Хабаровске полицейские задержали афериста, обманувшего бойца специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Военный прибыл в краткосрочный отпуск к знакомому. У подъезда его поджидал незнакомец в камуфляжной одежде, который представился сотрудником военного ведомства и предложил бойцу за денежное вознаграждение продлить время нахождения в отпуске. Участник СВО согласился, снял с банковской карты 700 тысяч рублей, полученных им за ранение, и отдал незнакомцу. Однако позже военному пришлось вернуться в часть, так как его отпуск не был продлен.

Силовики разыскали афериста — им оказался 25-летний житель Хабаровска, который заранее от приятелей узнал о прибытии участника СВО и решил обокрасть его. Он купил военную форму без знаков различия и выдал себя за сотрудника военного ведомства. Задержанный вернул бойцу СВО 400 тысяч рублей. В отношении хабаровчанина возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее 5 ноября сообщалось, что cотрудники силовых структур задержали четырех жителей Петропавловска-Камчатского, подозреваемых в вымогательстве денег у участника СВО.