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16:50, 5 ноября 2024Силовые структуры

Обещавший бойцу СВО продлить отпуск аферист обманул

МВД задержало в Хабаровске афериста за хищение у бойца СВО денег за ранение
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Хабаровске полицейские задержали афериста, обманувшего бойца специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Военный прибыл в краткосрочный отпуск к знакомому. У подъезда его поджидал незнакомец в камуфляжной одежде, который представился сотрудником военного ведомства и предложил бойцу за денежное вознаграждение продлить время нахождения в отпуске. Участник СВО согласился, снял с банковской карты 700 тысяч рублей, полученных им за ранение, и отдал незнакомцу. Однако позже военному пришлось вернуться в часть, так как его отпуск не был продлен.

Силовики разыскали афериста — им оказался 25-летний житель Хабаровска, который заранее от приятелей узнал о прибытии участника СВО и решил обокрасть его. Он купил военную форму без знаков различия и выдал себя за сотрудника военного ведомства. Задержанный вернул бойцу СВО 400 тысяч рублей. В отношении хабаровчанина возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее 5 ноября сообщалось, что cотрудники силовых структур задержали четырех жителей Петропавловска-Камчатского, подозреваемых в вымогательстве денег у участника СВО.

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