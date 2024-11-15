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07:42, 15 ноября 2024Россия

Российское подразделение десять дней отражало атаки превосходящих по численности ВСУ

МО: отделение ВС России 10 дней отражало атаки превосходящих по численности ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Отделение Вооруженных сил (ВС) России в течение 10 дней держало опорный пункт и отражало атаки превосходящих сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Отделение возглавлял старшина Бадма Дорджиев. Благодаря тому, что подразделение грамотно выставило оборону, им удалось долго отражать атаки и не попасть в окружение. Сам старшина руководил обороной опорника и лично действовал на сложных участках местности.

Российские военнослужащие нанесли значительный урон живой силе ВСУ, а также поразили большое число военной техники. В итоге отделение ВС России заставило украинскую армию отступить.

Ранее разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев в течение трех недель в одиночку отбивался от атак украинских войск. Эвакуационной группе не удавалось помочь ему, поскольку все подступы обстреливались украинскими войсками.

ЖЗЛ
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