Самую маленькую девочку в истории Москвы весом 400 граммов удалось выходить

В Москве родившуюся на 24 неделе девочку весом 400 граммов выписали из больницы

Самую маленькую девочку в истории московского здравоохранения выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мать девочки доставили в перинатальный центр «Коммунарка» на 24-й неделе беременности. Женщина жаловалась на головную боль и высокое артериальное давление. Возник риск прерывания беременности, поэтому ей срочно сделали кесарево сечение.

Младенец родился на три месяца раньше положенного срока, поэтому его вес составлял всего 400 граммов. Девочка не могла самостоятельно дышать, ее реанимировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя 23 дня ребенка наконец выходили.

Девочку выписали с весом 2740 граммов и ростом 46 сантиметров. Ее состояние стабилизировалось. Сейчас с младенцем все в порядке.

Ранее сообщалось, что в Британии ребенок чудом выжил в утробе матери, после того как она выпала из окна высотки. Женщину спасти не удалось.