Младенец выжил в утробе беременной женщины после ее падения с 14 этажа

Ребенок беременной британки выжил после того, как она выпала из окна высотки

В Британии ребенок чудом выжил в утробе матери, после того как она выпала из окна высотки. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла в городе Лидс, в районе Бурмантофтс. Женщина, находящаяся на последних месяцах беременности, по неизвестным причинам выпала из окна квартиры на 14 этаже. Высотка, где жила британка, — часть социального жилья для малообеспеченных слоев населения.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь женщине. Однако они с удивлением обнаружили, что младенец в ее утробе остался жив, несмотря на падение с такой большой высоты. Новорожденного экстренно госпитализировали. Он находится в реанимации, врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь.

Полиция заявила, что предварительное расследования не выявило возможных подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина родила одного ребенка два раза. На шестом месяце младенца достали из утробы, чтобы исправить дефект развития, а затем вернули обратно.