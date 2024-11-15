Семья мигрантов стала получать угрозы из-за видео со школьником из другого города России

На Урале семье тезки ударившего девочку в живот мигранта начали угрожать

На Урале семья мигрантов стала получать угрозы из-за видео с набросившимся на одноклассницу школьником из другого города России. Об этом пишет E1.RU.

Ранее в сети появился ролик, на котором подросток подбежал к стоящей у окна девочке и в прыжке ударил ее ногой в живот. Инцидент произошел в одной из школ Нижних Серег Свердловской области.

После того, как видео разлетелось в социальных сетях, угрозы начали поступать полному тезке напавшего на девочку подростка из Североуральска.

«На видео не наш ребенок. Мы из другого города, но травят все равно нас! Почему-то под видео слили данные нашей семьи. Мы хоть и за 500 километров живем от места происшествия, но травля продолжается. Мы получаем звонки и письма с угрозами вплоть до лишения жизни», — рассказал изданию отец подростка.

Из-за травли семья обратилась в Следственный Комитет. В североуральской школе, где учится подросток, которому стали поступать угрозы, намерены проводить беседы о недопустимости разжигания национальной розни.

Ранее в Красноярске дети мигрантов поставили на колени восьмилетнего мальчика, заставили извиняться и сняли происходящее на видео. Мать пострадавшего написала заявление в правоохранительные органы. Встречное заявление подала мать мальчика из группы мигрантов, заявив, что тот тоже получил травмы.