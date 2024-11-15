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09:20, 15 ноября 2024Мир

В США сообщили о встрече Илона Маска с иранскими чиновниками

NYT: Маск встретился с иранской делегацией и обсудил разрядку между США и Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Американский предприниматель и глава корпорации SpaceX Илон Маск в качестве советника избранного президента США Дональда Трампа встретился с делегацией из Ирана. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как сообщили изданию два иранских чиновника, темой встречи, на которой присутствовал постпред Ирана в ООН Амир Саид, было обсуждение возможности разрядки между Тегераном и Вашингтоном. Собеседники издания заявили, что продлившиеся более часа переговоры прошли «позитивно».

Ранее Маск на торжественном вечере организации «Институт политики "Америка прежде всего"», который состоялся поместье Трампа Мар-а-Лаго, заявил, что получил мандат от народа США.

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