В США сообщили о встрече Илона Маска с иранскими чиновниками

NYT: Маск встретился с иранской делегацией и обсудил разрядку между США и Ираном

Американский предприниматель и глава корпорации SpaceX Илон Маск в качестве советника избранного президента США Дональда Трампа встретился с делегацией из Ирана. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как сообщили изданию два иранских чиновника, темой встречи, на которой присутствовал постпред Ирана в ООН Амир Саид, было обсуждение возможности разрядки между Тегераном и Вашингтоном. Собеседники издания заявили, что продлившиеся более часа переговоры прошли «позитивно».

Ранее Маск на торжественном вечере организации «Институт политики "Америка прежде всего"», который состоялся поместье Трампа Мар-а-Лаго, заявил, что получил мандат от народа США.