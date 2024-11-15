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20:58, 15 ноября 2024Силовые структуры

В России суд приговорил бывшего главу администрации к восьми годам за взятку

В Калининградской области осудили бывшего главу администрации за взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В Калининградской области осудили бывшего главу администрации Славского округа за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

По данным суда, с февраля 2023 года по март 2024 года подсудимый получил часть взятки в размере миллиона рублей, а в общей сумме 1,3 миллиона рублей от генерального подрядчика по муниципальным контрактам на ремонт дорог.

За эти деньги чиновник должен был обеспечить заключение договоров с этой организацией и беспроблемное принятие работ.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 13 миллионов рублей. Также ему запрещено занимать государственные должности в течение восьми лет.

Ранее сообщалось, что обвиняемого во взятках российского чиновника освободили из-под ареста ради участия в СВО.

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