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12:44, 15 ноября 2024Силовые структуры

Обвиняемого во взятках российского чиновника освободили из-под ареста ради участия в СВО

В Иркутской области освободили экс-министра Сандакова для участия в СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутской области освободили из-под ареста чиновника, который обвинен во взятках, ради участия в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, в процессе рассмотрения дела поступило ходатайство военного комиссара Иркутской области о приостановке производства и отмены меры пресечения в связи с тем, что Сандаков заключил контракт с Министерством обороны на прохождение военной службы.

Яков Сандаков был задержан осенью 2022 года. В марте 2024 года задержали бывшего замминистра здравоохранения Иркутской области Елену Голенецкую, которая в 2019 году уничтожила лекарства для онкобольных на сумму более 35 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего министра здравоохранения российского региона осудили за миллионные взятки.

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