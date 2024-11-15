Обвиняемого во взятках российского чиновника освободили из-под ареста ради участия в СВО

В Иркутской области освободили экс-министра Сандакова для участия в СВО

В Иркутской области освободили из-под ареста чиновника, который обвинен во взятках, ради участия в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, в процессе рассмотрения дела поступило ходатайство военного комиссара Иркутской области о приостановке производства и отмены меры пресечения в связи с тем, что Сандаков заключил контракт с Министерством обороны на прохождение военной службы.

Яков Сандаков был задержан осенью 2022 года. В марте 2024 года задержали бывшего замминистра здравоохранения Иркутской области Елену Голенецкую, которая в 2019 году уничтожила лекарства для онкобольных на сумму более 35 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего министра здравоохранения российского региона осудили за миллионные взятки.