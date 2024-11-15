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16:27, 15 ноября 2024Россия

Сын Милонова помирился с одноклассником-дагестанцем после драки

Сын депутата Милонова помирился с одноклассником-дагестанцем после драки в школе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сын депутата Госдумы Виталия Милонова помирился с одноклассником-дагестанцем после драки в школе в Петергофе, передает 78.ru.

Матери мальчиков рассказали, что те стали нормально общаться. «Конфликт между ними двумя окончен», — подтвердила супруга Милонова Ева Либуркина.

В то же время сотрудники полиции продолжают проверку по факту произошедшего в учебном учреждении.

До этого Милонов в беседе с журналистами отметил, что его ребенок серьезных травм не получил. Он подчеркнул, что драка произошла из-за националистических высказываний.

12 ноября стало известно, что 12-летнего сына Милонова избили в Петергофе. Врачи диагностировали у ребенка депутата закрытую черепно-мозговую травму, перелом скуловой кости и сотрясение мозга.

ЖЗЛ
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