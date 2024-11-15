Сын Милонова помирился с одноклассником-дагестанцем после драки

Сын депутата Милонова помирился с одноклассником-дагестанцем после драки в школе

Сын депутата Госдумы Виталия Милонова помирился с одноклассником-дагестанцем после драки в школе в Петергофе, передает 78.ru.

Матери мальчиков рассказали, что те стали нормально общаться. «Конфликт между ними двумя окончен», — подтвердила супруга Милонова Ева Либуркина.

В то же время сотрудники полиции продолжают проверку по факту произошедшего в учебном учреждении.

До этого Милонов в беседе с журналистами отметил, что его ребенок серьезных травм не получил. Он подчеркнул, что драка произошла из-за националистических высказываний.

12 ноября стало известно, что 12-летнего сына Милонова избили в Петергофе. Врачи диагностировали у ребенка депутата закрытую черепно-мозговую травму, перелом скуловой кости и сотрясение мозга.