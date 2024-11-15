Сын Трампа выразил уверенность в голосовании Байдена за его отца на выборах

Трамп-младший допустил, что Байден проголосовал за его отца на выборах в США

Дональд Трамп-младший, сын победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, выразил уверенность в том, что нынешний лидер государства Джо Байден отдал свой голос за кандидата от Республиканской партии. Об этом он заявил на своем канале в сервисе Rumble.

«Я на 99 процентов уверен, что Джо Байден проголосовал за Трампа. Он понимает, что сделала с ним Демократическая партия, что сделала Камала Харрис», — высказался Трамп-младший.

Кроме того, по мнению сына республиканца, красный наряд супруги Байдена Джилл, который заметили на избирательном участке во время голосования, также оказался неслучайным.

Ранее Дональд Трамп-младший выложил в социальные сети видео о скором прекращении военной помощи Соединенных Штатов Украине. Кадры иллюстрируют встречу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на них добавлена подпись: «Осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки».