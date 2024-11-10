Сын Трампа выложил видео о скором прекращении помощи США Киеву

Трамп-младший выложил видео о скором прекращении военной помощи США Киеву

Дональд Трамп-младший, сын победившего на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии, выложил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) видео о скором прекращении военной помощи США Киеву.

Кадры иллюстрируют встречу американского политика Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на них идет подпись «Осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки». В конце видео дается изображение украинского лидера крупным планом, впоследствии фото становится черно-белым.

Сейчас этого видео в аккаунте сына Трампа уже нет.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что избранный президент США Дональд Трамп заставит украинцев «тянуться за корвалолом». По его словам, украинцев ожидает много «супербесячих решений» от нового главы Белого дома.