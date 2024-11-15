Таможенники нашли тонну наркотиков на три миллиарда рублей в болгарских перцах

В США таможенники нашли наркотики на 31 миллион долларов в болгарском перце

В США таможенники изъяли на границе с Мексикой груз наркотиков на 31 миллион долларов (более трех миллиардов рублей). Об этом сообщает New York Post.

Курьера задержали в штате Техас в воскресенье, 10 ноября. Сотрудникам таможни показался подозрительным фургон, наполненный зеленым болгарским перцем. Они решили просканировать его и нашли нечто подозрительное.

Во время досмотра оказалось, что среди овощей было спрятано 1859 упаковок метамфетамина. Упаковки были зеленого цвета. Таким образом преступники надеялись замаскировать их среди перцев. Общий вес изъятого груза составил почти тонну — 977 килограммов. По мнению полиции, наркоторговцы могли бы сбыть запрещенные вещества не менее чем за 31 миллион долларов.

Незаконный груз и автомобиль, на котором его перевозили, были изъяты. Власти не раскрыли личности курьера, против которого уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на берег вынесло 40 килограммов наркотиков. Их приблизительную стоимость оценивают в 3,1 миллиона фунтов стерлингов.