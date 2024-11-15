Парковки в московских домах сравнялись в цене с квартирами

ЦИАН: машино-места в новостройках Москвы начали продавать по цене квартир

Машино-места в новостройках Москвы начали продавать по цене квартир. О сравнявшихся в стоимости с жильем парковках рассказали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РИА Новости.

В ноябре 2024 года средняя стоимость парковочного места на первичном рынке столицы достигла 2,8 миллиона рублей, а в жилых комплексах бизнес-класса — 3,4 миллиона рублей. С таким бюджетом получится приобрести однокомнатную квартиру во многих крупных городах России — например, в Астрахани, Вологде, Орле, Оренбурге, Смоленске и Ижевске.

В элитных ЖК Москвы машино-места стоят еще дороже — в среднем 17,4 миллиона рублей. Этих денег уже хватит на покупку «однушки» в любом городе России, в том числе в столице, отметили аналитики. По данным ЦИАН, парковочные места в Москве стремительно дорожают со второй половины 2021 года вслед за квартирами. За последние три года стоимость такой недвижимости выросла на 46 процентов.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру на первичном рынке в Старой Москве можно купить за 5,3 миллиона рублей. В Новой Москве подобное жилье обойдется еще дешевле — в 4,9 миллиона рублей.