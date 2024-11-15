Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:18, 15 ноября 2024Экономика

Парковки в московских домах сравнялись в цене с квартирами

ЦИАН: машино-места в новостройках Москвы начали продавать по цене квартир
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Машино-места в новостройках Москвы начали продавать по цене квартир. О сравнявшихся в стоимости с жильем парковках рассказали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РИА Новости.

В ноябре 2024 года средняя стоимость парковочного места на первичном рынке столицы достигла 2,8 миллиона рублей, а в жилых комплексах бизнес-класса — 3,4 миллиона рублей. С таким бюджетом получится приобрести однокомнатную квартиру во многих крупных городах России — например, в Астрахани, Вологде, Орле, Оренбурге, Смоленске и Ижевске.

В элитных ЖК Москвы машино-места стоят еще дороже — в среднем 17,4 миллиона рублей. Этих денег уже хватит на покупку «однушки» в любом городе России, в том числе в столице, отметили аналитики. По данным ЦИАН, парковочные места в Москве стремительно дорожают со второй половины 2021 года вслед за квартирами. За последние три года стоимость такой недвижимости выросла на 46 процентов.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру на первичном рынке в Старой Москве можно купить за 5,3 миллиона рублей. В Новой Москве подобное жилье обойдется еще дешевле — в 4,9 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Протестующие в Абхазии прорвались в парламент и к администрации президента. Власти начали переговоры

      Россиянам рассказали о выгодном способе покупки жилья

      Назван кандидат на роль отца ребенка Бузовой

      Захарова связала отказ Папы Римского посетить Нотр-Дам с золотыми тестикулами

      Врач назвал шесть причин делать утреннюю зарядку

      Оппозиционеры захватили здание парламента Абхазии

      Британскую армию и полицию уличили в использовании санкционных дронов

      Одни из самых ядовитых существ в мире запугали российских туристов в курортной стране Азии

      Власти Абхазии стали отзывать из парламента документ о ратификации соглашения с Россией

      Россиянин подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше