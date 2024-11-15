Украина и Евросоюз начали переговоры о возобновлении полетов

Reuters: Украина обсуждала с Евросоюзом возобновление авиасообщения

Украина обсуждала с Евросоюзом (ЕС) возобновление некоторых видов авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране в 2022 году. Об этом Reuters рассказал старший партнер американской страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон.

Уточняется, что соответствующие переговоры с европейскими авиационными властями и авиакомпаниями Киев начал почти год назад. По данным источника, аэропорт на западе Львовской области может открыться уже в 2025 году. Собеседник агентства пояснил: если регулирующие органы решат, что это безопасно, страховая отрасль «готова поддержать усилия по восстановлению».

Представители Государственной авиационной службы Украины в беседе с изданием заявили, что они рассматривают возможность поэтапного возобновления полетов «при условии оценки и снижения рисков до приемлемого уровня, а также принятия дополнительных мер безопасности».

В октябре украинской авиакомпании Supernova Airlines разрешили летать в Европу впервые с 2022 года. Речь шла о грузовых рейсах из Киева и Львова в Прагу и обратно.

