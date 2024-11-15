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04:41, 15 ноября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об обучении в немецком городе

Пленный Палий: бойцы ВСУ обучаются в Хаммельбурге, где есть Учебный центр ООН
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение в немецком Хаммельбурге, где есть центр и для тренингов служащих миссий ООН. Об этом РИА Новости заявил попавший в плен украинский военный Сергей Палий.

По словам пленного, его вызвали в военкомат и сообщили, что он поедет на обучение в Хаммельбург, где есть Учебный центр ООН. При этом Палий был негоден к военной службе. «Говорят: ничего страшного, за тебя все решили, поедешь, отдохнешь. Нам для бумажки», — пояснил он.

При этом он упомянул, что штампа о нахождении на территории Евросоюза у него в паспорте нет.

Ранее пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников заявил, что бойцы ВСУ не хотели воевать в Курской области. Однако командование настояло на этом.

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