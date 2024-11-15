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22:41, 15 ноября 2024Бывший СССР

Украинцам начали продавать «оберег» от мобилизации

Депутат Рады Скороход: украинцам продают пустые повестки с печатями и подписью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинцам продают незаполненные бланки повесток с печатями, которые помогают избежать принудительной мобилизации при встрече с патрулем. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Анна Скороход, передает УНИАН.

Она пояснила, что граждане покупают у военкомов бланки с печатями и подписью, вписывают в них свои данные и показывают их патрулю, сообщая об уже назначенном визите в военкомат. «Когда вас, например, где-то останавливают, вы вписали свои данные, вписали дату и говорите: "Вот, у меня есть повестка, я иду по повестке завтра"», — сказала Скороход.

Она уточнила, что стоит подобный «оберег» около тысячи гривен (примерно 2,4 тысячи рублей).

Ранее пленный украинский военнослужащий Даниил Тарасевич рассказал о повальной мобилизации. «Всех сейчас забирают, они же деньги получают за каждого человека, поэтому пытаются забирать всех, даже калек, всех гребут», — поделился он.

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