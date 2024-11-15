В ДНР сообщили о продолжении взятия Курахово под контроль ВС России

Пушилин: подразделения ВС России продолжают брать Курахово под контроль

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают брать под контроль населенный пункт Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Наши подразделения продолжают освобождение самого населенного пункта», — рассказал Пушилин. По его словам, подробная информация станет известна позже.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы в обороне на севере, юге и востоке Курахово. Отмечается, что оборона города стремительно рассыпается, в результате российских наступательных действий до семи бригад ВСУ рискуют попасть в окружение.