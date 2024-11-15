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12:54, 15 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о проблемах обороны ВСУ в Курахово

«ВХ»: ВСУ испытывают проблемы в обороне на севере, юге и востоке Курахово
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы в обороне на севере, юге и востоке Курахово. О продвижении российских войск сообщает Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).

«С севера российские войска плотно поджали Сонцовку и Берестки. (...) На востоке (...) оборона участка из нескольких сел, мешавших удару на Курахово с юга, фактически кончилась. На юго-западе в сложную ситуацию на грани окружения попали две бригады», — говорится в публикации.

Отмечается, что оборона города стремительно рассыпается, а в результате российских наступательных действий до семи бригад ВСУ рискуют попасть в окружение.

Ранее в Донецкой народной республике заявили о контроле российских военных над почти половиной территории Курахово. По словам советника главы региона Яна Гагина, кураховское направление остается одним из самых горячих на фронте.

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