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12:36, 15 ноября 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о контроле российских военных почти половины территории Курахово

Гагин: ВС России контролируют почти половину территории Курахово в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России контролируют почти половину территории Курахово в ДНР. Об этом сообщил советник главы региона Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он назвал кураховское направление одним из самых горячих на фронте. По его словам, там проходят ожесточенные боестолкновения. «Сейчас под контролем почти половина города», — сказал Гагин.

Ранее об отступлении ВСУ из сел южнее Курахово рассказал украинский боец с позывным Мучной. По словам военного, сейчас российские войска ведут зачистку западных окраин Антоновки, где уже установлен российский флаг.

14 ноября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения. По его оценке, российские военнослужащие вот-вот возьмут город в обхват.

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