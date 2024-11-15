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11:53, 15 ноября 2024Россия

В Госдуму внесли проект об обязанности принести присягу гражданина с 14 лет

В Госдуму внесли проект об обязанности принести присягу гражданина РФ с 14 лет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Государственную Думу внесли законопроект, который предполагает обязательное принесение присяги гражданина России с 14 лет. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателям комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Обязанность с 14 лет произносить присягу нужно ввести «в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно действующему законодательству, те, кто приобрел гражданство, должны произносить присягу с 18 лет. От этого освобождаются лица, признанные недееспособными, а также иные лица, установленные в соответствии с решением президента России.

В России ранее начали лишать гражданства иностранцев, которые не принесли присягу. Это не распространяется на тех, кто стал гражданином России до 1 сентября 2017 года — до указанного момента требование о принесении присяги отсутствовало.

ЖЗЛ
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