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12:01, 15 ноября 2024Экономика

В Казахстане отреагировали на сообщения об усложнении расчетов по сделкам с Россией

Замглавы ЦБ Казахстана: платежи с РФ по несанкционным сделкам проходят нормально
Дмитрий Воронин

Фото: Stocker plus / Shutterstock / Fotodom

Платежи между Казахстаном и Россией по несанкционным сделкам проходят нормально, неразрешимых проблем сейчас не существует, заявил зампредседателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов. Его слова приводит ТАСС.

Представитель регулятора напомнил, что страна не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, но в связи с избеганием участия в их обходе организациям приходится «проводить более глубокий комплаенс». «Это явление времени, и иногда это приводит к каким-то временным задержкам», — сказал Баймагамбетов.

Таким образом в Казахстане отреагировали на сообщения о резком усложнении проведения платежей российского бизнеса через банки страны, произошедшем текущей осенью. Как ранее указали участники рынка, по сравнению с июлем средний срок ожидания вырос на 24 процента, а в ряде случаев задержка может достигать двух месяцев.

В Нацбанке Казахстана в свою очередь уточнили, что в целом платежи проходят, а о названных россиянами максимальных сроках высказаться там не готовы.

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