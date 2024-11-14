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08:15, 14 ноября 2024Экономика

Российский бизнес столкнулся с ухудшением платежей через банки Казахстана

РБК: сроки проведения платежей из России через банки Казахстана выросли на 24 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Осенью этого года условия проведения платежей российского бизнеса через банки Казахстана резко ухудшились, в ряде случаев задержка может достигать двух месяцев. По сравнению с июлем средний срок ожидания вырос на 24 процента. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет РБК.

Конкретную цифру назвал финансовый директор транспортной компании ПЭК Роман Ромашевский. Он объяснил трудности тем, что финансовые организации запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений с данными об отправителях и получателях средств, характеристиках товара и подробностях сделки.

Основатель Digital ВЭД Анна Фомичева отметила, что ситуация осложнилась три недели назад. Теперь минимальный срок проведения расчетов составляет 7-10 дней, но может растягиваться и на месяц. Примерно половина платежей компании проходит с такой задержкой.

Источник в одной из логистических компаний добавил, что они столкнулись с невозможностью перевести рубли через представительство одного из казахстанских банков, так как он запросил все возможные документы, вплоть до фотографии грузов.

Юристы прямо связывают действия казахстанских банков с санкционным давлением. Любое подозрение на участие в незаконных схемах грозит им репутационными рисками или вторичными санкциями. А после того, как российский бизнес начал чаще выбирать Казахстан для проведения валютных операций с Китаем, его банки попали под особый контроль.

В консалтинговой компании ITSWM объяснили, что жестких требований по срокам проведения платежей у банков нет, зато недостаточная проверка информации может привести к проблемам. В связи с этим они запрашивают дополнительные документы, но из-за ограниченности персонала вынуждены тратить больше времени на их обработку.

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