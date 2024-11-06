Китайская компания перестала страховать поставки в Россию

«Ведомости»: китайская Sinosure стала отказывать в страховании экспорта в Россию

Страховавшая экспорт из КНР в Россию китайская государственная компания Sinosure все чаще стала отказываться от обеспечения подобных сделок. Об этом со ссылкой на несколько источников пишут «Ведомости».

Речь идет о следующей схеме работы. Российский импортер договаривается с поставщику об отсрочке платежа, а тот обращается к страховщику для получения гарантии оплаты. Последний изучает деятельность импортера в России (например, обращаясь в банк), предоставляет ему лимит по сумме поставки и срокам отсрочки и оформляет ему страховку за процент. После этого экспортер направляет товар.

В случае оплаты в установленные сроки в полном объеме импортер может получить лучшие условия в дальнейшем. Если оплата не дойдет, экспортер получает страховую компенсацию.

В последнее время российский бизнес все чаще сталкивается с отказами по необъявленным причинам. Например, один из собеседников издания пожаловался, что пытался ввести несанкционированную химическую продукцию, но в страховке ему отказали. При этом кредитный лимит не был обнулен, то есть он может обратиться в Sinosure снова.

Другой собеседник рассказал, что знает о случаях обнуления лимита или занесения в черный список, причем в каждом из них страховщик не объяснял причины. Два источника предположили, что Sinosure продолжает работать только с проверенными клиентами из России, но даже для них количество одобряемых сделок постепенно сокращается.

Особенно сокращение работы заметно в таких областях, как энергетика, машиностроение и химия, говорится в материале. В качестве причин эксперты называют риски вторичных санкций, сложности с платежами и риски для репутации Sinosure на международном рынке.

Руководитель офиса транспортно-логистической компании Holding-Finance Broker в Шанхае (Shanghai Trade Business Group) Андрей Чупров отметил, что российский бизнес уже испробовал почти все варианты трансграничных платежей в поисках обхода американских санкций. Теперь в дело идут посредники, встречная и бартерная торговля и криптовалюты, хотя эти решения слишком часто сопряжены с высокими рисками и дополнительными ограничениями.

Ранее издание со ссылкой на данные банков и юридических фирм издание сообщило, что осенью основным способом оплаты товаров из Китая в Россию стали платежные агенты или посредники.