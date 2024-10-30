Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:32, 30 октября 2024Экономика

Рынок российских платежей в Китай захватили посредники

«Ведомости»: на посредников приходится 70-80 % платежей из России в Китай

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

К настоящему времени основным способом оплаты товаров из Китая в Россию стали платежные агенты или посредники. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные банков и юридических фирм.

Для сравнения, по данным участников рынка, в начале лета (до ввода санкций против Московской биржи) доля платежных агентов составляла около 15-20 процентов. Таким образом, за несколько месяцев доля посредников в структуре оплаты товаров из Китая в Россию выросла более чем на 50 процентных пунктов (п.п.).

Управляющий партнер юридической фирмы FTL Advisers Наталья Пацева заявила, что услуги посредников сейчас предлагают многие крупные банки России. При этом клиенты могут пользоваться уже готовой инфраструктурой для осуществления платежей в Китай. Посредники же обычно берут проценты за помощь в проведении транзакций в качестве гонорара.

Материалы по теме:
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией. Как россиянам теперь открывать счета за границей?
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией.Как россиянам теперь открывать счета за границей?
26 февраля 2024
Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. В чем причина?
Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. В чем причина?
21 марта 2024

Растущую популярность подобной схеме эксперты объясняют проблемами с проведением прямых операций на фоне усиления санкционного контроля со стороны Минфина США. Региональные и крупные госбанки КНР стали опасаться обслуживать подобные переводы от российских импортеров из-за рисков попасть под вторичные санкции. Сделки же с участием посредников помогают скрыть участие РФ в осуществлении подобных платежей. Однако и агентская схема несет определенные риски, предупреждает Пацева. Их счета могут блокироваться вместе со средствами клиентов. По этой причине необходимо тщательным образом проверять всю сопровождающую платежи документацию, резюмировала эксперт.

Проблемы с прямыми переводами в торговле России и Китая наблюдаются с начала 2024 года. Ситуация стала ухудшаться ближе к середине лета. Глава АО «Первая Группа» Алексей Порошин ранее заявлял, что китайские банки стали отказываться от приема средств из-за русских имен в платежных документах. Подобные инциденты, по его словам, фиксируются с середины июля. На этом фоне российские импортеры вынуждены готовить полный комплект документов для трансакций через третьи лица для сокрытия связей с РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ при атаке на автобус с РЭБ применили тактику «тихой атаки». Украинские войска выключили винты беспилотника

      Китай оценил итоги саммита БРИКС

      Прощенный за измену с молодой коллегой муж остался недоволен

      Владельца российской сауны осудят за отравление гостей хлором

      Жители Киевской области «переселились» в Белоруссию из-за сбоя GPS

      В Британии рассказали о выборе США между Украиной и ядерной войной

      Курский губернатор раскрыл подробности о последствиях ночной воздушной атаки ВСУ

      Владельцы похоронного бюро прятали 190 разлагающихся тел

      Девушка установила камеры наблюдения дома и добилась ареста соседки

      Объемы торговли России с Европой оказались вблизи показателя 1999 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше