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14:32, 15 ноября 2024Мир

В Кремле понадеялись на возобновление диалога с США

Песков: после переизбрания Трампа появилась надежда на диалог с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

После переизбрания американского экс-президента США Дональда Трампа появилась надежда на возобновление диалога между Россией и США. С таким заявлением в интервью американской газете The New York Times выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Есть надежда, скромная надежда, что диалог невысокого уровня по крайней мере возобновится, потому что сейчас его просто не существует», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что в Москве не намерены надевать «розовые очки» или питать какие-либо иллюзии. «Одно дело — делать заявления во время предвыборной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, все меняется», — добавил он.

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