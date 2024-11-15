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14:37, 15 ноября 2024Бывший СССР

В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову

Городские власти Кривого Рога снесли памятники поэтам Пушкину и Лермонтову
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «КИЇВ24 Телеканал Київ»

Городские власти Кривого Рога снесли памятники русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. Об этом в Telegram сообщает телеканал «Киев 24».

«В Кривом Роге на Днепропетровщине демонтировали памятники российским писателям Пушкину и Лермонтову», — говорится в публикации.

Памятник Лермонтову установлен в Кривом Роге 3 октября 1964 года и был приурочен к 150-летнему юбилею поэта. Памятник Пушкину был торжественно открыт 7 ноября 1987 года к 150-летию смерти поэта.

Ранее в Полтаве вместо снесенного памятника Пушкину установили инсталляцию в виде ракеты. Дизайнер инсталляции заявила, что работа должна вызвать «когнитивный диссонанс».

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