Вместо снесенного памятника Пушкину в Полтаве установили инсталляцию в виде ракеты

В Полтаве вместо памятника поэту Пушкину установили инсталляцию в виде ракеты

В Полтаве на месте снесенного памятника поэту Александру Пушкину местные власти установили инсталляцию в виде ракеты. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Дизайнер инсталляции заявила, что работа должна вызвать «когнитивный диссонанс», так как объект является аллюзией на ракеты, которые устанавливались на детских площадках во времена СССР.

Ранее сообщалось, что в Латвии демонтировали памятник русскому полководцу Барклаю-де-Толли после одобрения властей. Сам памятник хотят передать местному бизнесмену Евгению Гомбергу.