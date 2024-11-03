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14:41, 3 ноября 2024Бывший СССР

Вместо снесенного памятника Пушкину в Полтаве установили инсталляцию в виде ракеты

В Полтаве вместо памятника поэту Пушкину установили инсталляцию в виде ракеты
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ТСН / YouTube

В Полтаве на месте снесенного памятника поэту Александру Пушкину местные власти установили инсталляцию в виде ракеты. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Дизайнер инсталляции заявила, что работа должна вызвать «когнитивный диссонанс», так как объект является аллюзией на ракеты, которые устанавливались на детских площадках во времена СССР.

Ранее сообщалось, что в Латвии демонтировали памятник русскому полководцу Барклаю-де-Толли после одобрения властей. Сам памятник хотят передать местному бизнесмену Евгению Гомбергу.

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