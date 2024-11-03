Вместо снесенного памятника Пушкину в Полтаве установили инсталляцию в виде ракеты

В Полтаве на месте снесенного памятника поэту Александру Пушкину местные власти установили инсталляцию в виде ракеты. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Дизайнер инсталляции заявила, что работа должна вызвать «когнитивный диссонанс», так как объект является аллюзией на ракеты, которые устанавливались на детских площадках во времена СССР.
Ранее сообщалось, что в Латвии демонтировали памятник русскому полководцу Барклаю-де-Толли после одобрения властей. Сам памятник хотят передать местному бизнесмену Евгению Гомбергу.