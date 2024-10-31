В Латвии снесли памятник русскому полководцу

В Латвии демонтировали памятник русскому полководцу Барклаю-де-Толли

В Латвии демонтировали памятник русскому полководцу Барклаю-де-Толли после одобрения властей. Об этом сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис, пишет Delfi.

По информации издания, памятник убрали ночью вместе с постаментом. Его переставили в архив.

Памятник Барклаю-де-Толли хотят передать местному бизнесмену Евгению Гомбергу. Пока он не может принять его из-за нехватки места для установки.

Рижская дума одобрила демонтаж памятника Барклаю-де-Толли за две недели до этого.

6 октября неизвестные в Риге облили краской снесенный памятник. Полиция Латвии обещала разобраться с происшествием.